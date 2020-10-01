قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، إن تركيا تنقل عناصر إرهابية من ليبيا إلى أذربيجان، مشيرا إلى أنه تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضاف المسمارى، فى مؤتمر صحفى له مساء اليوم الخميس، أن الطائرات المدنية تخضع للتفتيش لضمان عدم تهريب إرهابيين، مشيرا إلى أن داعش يستفيد من بعض الداعمين له فى طرابلس. وعملت تركيا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، بمساندة أذربيجان، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. المسمارى : تركيا تنقل عناصر إرهابية من ليبيا إلى أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.