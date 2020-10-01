- 1/2
- 2/2
ويتوقع أن يصل أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الخميس إلى بوزنيقة، مما يعنى حل الخلاف الذى تسبب فيه تغيير المجلس لأعضائه الذين شاركوا فى جولة الحوار الأولى، وهى الخطوة التى رفضها مجلس النواب.
ويرتقب أن تركز المحادثات على وضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات التى تحققت فى الجولة الأولى، المتعلقة بتوزيع المناصب السيادية السبعة على أساس جغرافى، وحسم آلية اختيار من سيتقلد هذه المناصب.
ويرجح مراقبون أن تستمر جلسات الحوار عدة أيام، إلى حين تحقيق أقصى حد من التوافق، للمرور إلى مرحلة التوقيع على اتفاق مكتوب ومفصل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف المباحثات الليبية فى بوزنيقة المغربية غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.