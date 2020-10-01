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استئناف المباحثات الليبية فى بوزنيقة المغربية غدا

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محمد بدر 2020-10-01 20:17 0 تبليغ

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ويتوقع أن يصل أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الخميس إلى بوزنيقة، مما يعنى حل الخلاف الذى تسبب فيه تغيير المجلس لأعضائه الذين شاركوا فى جولة الحوار الأولى، وهى الخطوة التى رفضها مجلس النواب.

ويرتقب أن تركز المحادثات على وضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات التى تحققت فى الجولة الأولى، المتعلقة بتوزيع المناصب السيادية السبعة على أساس جغرافى، وحسم آلية اختيار من سيتقلد هذه المناصب.

ويرجح مراقبون أن تستمر جلسات الحوار عدة أيام، إلى حين تحقيق أقصى حد من التوافق، للمرور إلى مرحلة التوقيع على اتفاق مكتوب ومفصل.

 

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