رئيس البرلمان اللبنانى يعلن اتفاقا تفاوضيا حول ترسيم الحدود مع إسرائيل

أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، عن التوصل إلى "اتفاق إطارى" بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء المفاوضات نحو ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، برعاية من الأمم المتحدة فى المقر التابع لها بمنطقة الناقورة جنوبى لبنان.





جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده "برى" اليوم بحضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، والقائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى "يونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول. وأشار رئيس المجلس النيابى إلى أن قيادة الجيش اللبنانى، ستتولى ملف التفاوض لترسيم الحدود، برعاية من رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة المرتقبة عقب تشكيلها.

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