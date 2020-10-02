شاهد .. شباب أردنيون يطلقون مبادرة عبر الإنترنت لتعليم لغة الإشارة

وقالت أفنان خالد من مؤسسى المبادرة، خلال لقائه قناة الغد، إن مؤسسى المبادرة عكفوا تعليم لغة الإشارة للأشخاص الناطقين، وانضم إلينا عددًا كبيرًا من مختلف الأعمار والمهن.
ونفذت المبادرة بطريقة سهلة و سلسة ومحببة بترجمة الأغانى القديمة ومقاطع من المسرحيات الفكاهية.
وتوضح دانا المغايرة، مترجمة لغة الإشارة، أن المبادرة ركزت على تعليم لغة الإشارة لغير الصم كلغة يتعامل بها الأشخاص مع أقرانهم من الصم.
وأضافت أن مبادرة صبورة تعقد دورات لتعلم لغة الإشارة عن طريق الانترنت.
ويعمل الشباب من خلال ترجمة الأغانى والمقاطع المسرحية ويقدمونها بشكل محبب إلى المشاهدين، لذا انتشرت أعمالهم بشكل سريع ما بين جيل الشباب الأمر الذى حفزهم على الاستمرار فى العطاء.
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