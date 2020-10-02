الولايات المتحدة تسجل 45342 إصابة جديدة و1030 وفاة بكورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 45,342 إصابة مؤكدة و1,030 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,213,419 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 206,402 حالة وفاة.
كما سجلت اليونان 411 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18886حالةً وسط عودة موجة ارتفاع الإصابات بالفيروس.
وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان إلى أنه سُجلت حالتا وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 393 حالةً.
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