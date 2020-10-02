الرئيس الأمريكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد، طبقاً لشبكة “سي ان ان”.

وكان “ترامب” قال إنه وزوجته ميلانيا يخضعان للحجر الصحي بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

ومن غير الواضح كم من الوقت سيستمر ترامب في الحجر الصحي، مع العلم أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوصي بأن أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس الخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما. اظهر المزيد

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