إجمالى الإصابات بكورونا فى مكة المكرمة يبلغ 600 حالة





أكدت وسائل إعلام سعودية محلية، اليوم الجمعة، أن إجمالى الحالات النشطة لإصابات فيروس كورونا المستجد فى مكة المكرمة لا تتجاوز 600 حالة لازالت تتلقى الرعاية الطبية، وذلك من إجمالى 32838 سجلتها العاصمة المقدسة للمملكة العربية السعودية منذ بداية الجائحة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، تماثلت 31489 حالة للشفاء، بينما توفى 749 حالة من المصابين. كما أنه لم يتبق سوى 600 حالة نشطة فقط لإصابات كورونا فى مكة المكرمة، وأغلبها حالات مستقرة

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