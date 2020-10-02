السودان : 13 إصابة كورونا جديدة و836 وفاة





أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 13653 حالة مؤكدة منذ بدء الجائحة فى السودان.

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