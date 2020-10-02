تونس تسجل 1308 إصابات جديدة بكورونا فى 24 ساعة

وقفز العدد الإجمالي للحالات إلى حوالى 20 ألف حالة، مقارنة بنحو 1000 قبل فتح حدود البلاد فى 27 يونيو الماضى، وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالى للوفيات بلغ 271 وفاة.

وفرضت السلطات التونسية، أمس الخميس، حظر تجول ليلى فى ولايتى سوسة والمنستير الساحليتين، للحد من زيادة الإصابات، وسط مخاوف من عجز المستشفيات عن التعامل مع عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.