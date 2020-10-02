السودان : البرهان يتوجه إلى جوبا للمشاركة فى مراسم توقيع اتفاق السلام

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جوبا، اليوم الجمعة؛ للمشاركة فى مراسم التوقيع النهائى على اتفاق السلام الشامل، المقررة غدا فى جوبا، بين الحكومة السودانية ومكونات "الجبهة الثورية" التى تضم قوى سياسة وحركات مسلحة.





يرافق البرهان إلى جوبا عضوا مجلس السيادة عائشة موسى ورجاء نيكولا، ومدير المخابرات العامة السودانى الفريق أول جمال عبد المجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالى على، ووالى ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن وراق. وكان فى وداع رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له، فى مطار الخرطوم، عضوا مجلس السيادة الانتقالى الفريق ياسر العطا والفريق مهندس إبراهيم جابر.

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