صور .. مراسم انتقال الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لـ ميشال عبس

انتقلت الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، من الدكتورة ثريا بشعلانى إلى الدكتور ميشال عبس، الذى انتخبته اللجنة التنفيذيّة لمجلس كنائس الشرق الأوسط أمينًا عامًا جديدًا لمدة 4 سنوات، خلال اجتماعها الأخير فى 18 سبتمبر 2020 فى بكركى.





كما وسمّت اللجنة بشعلانى أمينة عامّة فخريّة، مثنيًة على إنجازاتها وتضحياتها وديناميتها الاستثنائية خلال تولّيها سدّة المسؤوليّة على مدى ثلاثة أعوام. وبعد أسبوع انتقالى لتسليم ملفّات المجلس الإدارية وتقارير الدوائر والخطط الاستراتيجيّة للمستقبل، كانت مصافحة أخيرة فى مكتب الأمين العام، انتقل على إثرها الوكيلان الأمينان إلى بكركى، حيث تمّت مراسم التسلّم والتسليم. حضر المراسم أعضاء الفريق الاستراتيجى الداعم للأمانة العامّة، وهم القسّ د. حبيب بدر، والمطران بول صيّاح والدكتور جان سلمانيان، تكريمًا للدكتور ميشال عبس عضو الفريق الاستراتيجى، وأمين المال على مدى ثلاثة أعوام.

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