يقابل النصر السعودي فريق بيرسبوليس الإيراني في دورالاربعة من دوري أبطال آسيا ، وفي الدوري الانجليزي يستقبل تشيلسي كريستال بلاس فيما يحل ما نشستر سيتي صيفاً ثقيلاً على الصاعد حديثاً ليدز يونايتد ، وفي الدوري الاسباني يقابل اتلتيكو مدريد فيال ريال في اقوى موجهات السبت . وفيما يلي أبرز مباريات السبت الـ من اكتوبر : اظهر المزيد

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز مباريات السبت “3 أكتوبر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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