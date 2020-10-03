الوكالة الدولية للطاقة الذرية : لا ارتفاع فى مستويات الإشعاع قرب مرفأ بيروت

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسى، أمس الجمعة، إن بعثة الوكالة أجرت أبحاثا بمشاركة خبراء، وأخذت العينات فى بعض المواقع للتأكد من عدم ارتفاع المستوى الإشعاعى بعد الانفجار فى مرفأ بيروت.

وأكد المدير العام استعداد الوكالة لمواصلة تقديم المساعدة إلى لبنان فى التعافى من آثار الانفجار فى المرفأ.

وكانت بعثة الوكالة قد زارت بيروت خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الماضى بهدف مساعدة السلطات اللبنانية فى إجراء الأبحاث للكشف عن مستوى الإشعاع فى منطقة الانفجار الذى أودى بحياة نحو 200 شخص وأسفر عن إصابة الآلاف وتسبب بدمار كبير فى بيروت.