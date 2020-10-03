وكالة المسجد النبوي: الصلاة في الروضة مطلع الشهر المقبل

‏صرحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ⁧‫المسجد النبوي‬⁩ عبر حسابها في تويتر بأن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعد أسبوعين بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442هـ عن طريق تطبيق اعتمرنا بما نسبته 75 % من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية . اظهر المزيد

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