العراق : إجراءات أمنية وسياسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء

قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، إن العراق بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والتنظيمية والسياسية والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار العاصمة بغداد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أكد حسين، خلال اتصال هاتفى تلقاه مساء أمس الجمعة من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، على أنه ستكون هناك نتائج إيجابية ملموسة فى القريب العاجل.

وفى بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، اليوم السبت، أوضحت أن الحديث خلال الاتصال تركز على العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين، وعلى القرار المبدئى للإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد.

وبحسب البيان، عبر الوزير حسين عن قلقه إزاء هذا القرار على الرغم من كونه قرارًا سياديا يخص الجانب الأمريكى، إلا أنه قد يؤدى إلى نتائج لا تصب فى مصلحة الشعب العراقى.

ووفقًا للخارجية العراقية، أكد الوزير بومبيو أن العلاقات الأمريكية - العراقية مهمة للجانبين.

كما ناقش الوزيران مختلف الاحتمالات المستقبلية بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسية فى بغداد، ووعد الوزير الأمريكى بأخذ ما طرِح فى النقاش بعين الاعتبار، كما أكد الجانبان أهمية الاستمرار فى تبادل وجهات النظر، والتواصل من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة.