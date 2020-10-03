مقتل عامل وإصابة آخرين في انفجار بوسط إيران

أعلن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان عباس عابدي، عن انفجار في مدينة رازي الصناعية بوسط إيران؛ مما أسفر عن مقتل أحد العمال وإصابة آخرين.
قال “عابدي”، في إشارة إلى الانفجار: إنه تم الإبلاغ عن الحادث لمركز الطوارئ بمحافظة أصفهان الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي.
ووفقًا لوكالة “مهر” الإيرانية: أوضح “عابدي” أن تفاصيل الحادث لم تعرف بعد.
وصرّح مدير عام إدارة الأزمات بمقر محافظة، أصفهان منصور شيشه، بأن الحادث وقع بسبب إهمال أحد العمال أثناء اللحام بخزان الوقود التابع لمصنع لإنتاج الزجاج.
وأضاف: في هذا الحادث توفي عامل كان يعمل في اللحام جراء الانفجار والحريق.
وأكد أنه تم إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة من خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء للمساعدة في الحادث، مشيرًا إلى استمرار جهود محاصرة الحريق وإخماده.
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