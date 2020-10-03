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سوريا تسجل حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
عبير العدوى 2020-10-03 08:44 0 تبليغ

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سجلت وزارة الصحة السورية 42 إصابة جديدة بفيروس المستجد، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 203 وفاة جراء الإصابة بالفيروس حتى أمس الجمعة.

ووفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، أكدت الوزارة تعافى 13 حالة من بين المصابين ليصل إجمالى عدد المتعافين من كورونا إلى 1130 حالة، فى الوقت الذى سجلت فيه البلاد إجمالى 4289 إصابة مؤكدة.

وكانت سوريا أعلنت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 22 مارس الماضى، وكانت لشخص قادم من خارج البلاد، فى حين تم تسجيل أول وفاة بالفيروس يوم 29 من الشهر ذاته.

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