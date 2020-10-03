الإطاحة بـ 5 مقيمين سرقوا مستودعاً بجدة

صرَّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأن الجهات الأمنية المختصّة بشرطة محافظة جدة تمكّنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية اليمنية تورّطوا في سرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده، حيث بلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال.

وقال “الغامدي”: تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.