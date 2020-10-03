أخبار عربية

حميد الحريص مشرف تمريض ومنسق لتطوير مهارات التمريض بمستشفى الزلفي العام

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صدر قرار مستشفى الزلفي العام بتكليف “حميد الحريص” مشرف تمريض ومنسق لتطوير مهارات التمريض.

“الحريص” من الكفاءات الصحية بوزارة الصحة (مستشفى الزلفي العام) ، المسلحة بالعلم والعمل الدؤوب .حاصل على عدة برامج صحية وإسعافية، ودورات مكثفة للأنعاش القلبي الرئوي.

يضرب “الحريص” أروع الامثلة بالمواقف الانسانية والوطنية ؛ “التطوع” في تقديم الإرشادات الصحية والخدمات الأسعافية في اي مكان طارئ، سيما الحوادث المرورية بالطرقات، واي حاله طارئه بالاماكن العامة .

اظهر المزيد
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حميد الحريص مشرف تمريض ومنسق لتطوير مهارات التمريض بمستشفى الزلفي العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا