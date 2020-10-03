الأمن السورى يلقي القبض على 16 آسيويا في حلب متوجهين إلى تركيا

أفادت وسائل إعلام محلية سورية بأت الجهات المختصة وقوى الأمن الداخلي في حلب ألقت القبض على 16 آسيويا دخلوا سوريا بطريقة غير شرعية متوجهين نحو تركيا. وبحسب قناة الإخبارية السورية فإن قوات الأمن ألقت القبض على 16 آسيويا دخلوا الأراضي السورية بطريقة غير شرعية قادمين من لبنان، تمهيدا للعبور باتجاه الاراضي التركية.

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