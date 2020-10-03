السودان : نشكر مصر والإمارات على جهودهما للتوصل لاتفاق السلام

أشاد رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، اليوم السبت، بجهود الوسطاء، ومن بينهم مصر والإمارات، على جهودهم للتوصل لاتفاق السلام فى بلاده، لافتًا إلى أن السودان ينتظر باقى الحركات المسلحة للانضمام لقطار السلام.





وفى كلمته عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام، قال حمدوك، إننى أعلن للعالم أن السودانيين توصلوا للسلام وهو أول أولويات الثورة، وشعار "شعب واحد فى دولتين" حقيقة أثبتها رئيس جنوب السودان بتوسطه لإتمام اتفاق السلام.

كما تقدم رئيس الوزراء السودانى بالشكر للوسطاء، ومن بينهم مصر والإمارات، على جهودهم المتواصلة لأجل إقرار اتفاق السلام فى بلاده، مؤكدًا أن الاتفاق سيمكن البلاد من استبدال فواتير السلاح بمدخلات الإنتاج والتنمية.

وأعرب حمدوك عن آماله المستقبلية، مؤكدًا أن السودان ينتظر انضمام باقى الحركات المسلحة لاتفاق السلام، مشددًا على أنه لا ديمقراطية دون سلام وتنمية.

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يأتى ذلك على خلفية توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جنوب السودان فى جوبا، اليوم السبت، ليسد ذلك الاتفاق الستار على سنوات من الحروب والصراعات فى مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وحضر مراسم توقيع اتفاق السلام فى جوبا، رؤساء كل من تشاد وجيبوتى والصومال، بجانب رئيسى وزراء مصر وإثيوبيا، ووزير الطاقة الإماراتى، والمبعوث الأمريكى الخاص لدولتى السودان وجنوب السودان وممثلين لعدد من الدول الغربية.