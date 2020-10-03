الكويت تسجل 5 وفيات و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 371 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 106 آلاف و458 إصابة مؤكدة.

ونوه السند، إلى أن هناك 129 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة، مضيفًا أن 537 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الوباء فى الكويت إلى 98 ألفا و435 حالة تعاف.