«التعليم» تكشف موعد التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية

كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، أنها تبدأ في قبول طلبات التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الفترة ما بين 22 / 2 إلى 16 /5/ 1442هـ، وذلك عبر نظام فارس الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك على أن يتم اعتماد القرار خلال 5 أيام عمل، علمًا بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

وكانت وزارة التعليم، قد ذكرت في وقت سابق، أن التقدم بطلب نقل الخدمات لجهات خارج التعليم العام، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للإداري، والإعارة لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، يكون عن طريق نظام فارس الإلكتروني، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام، وذلك في الفترة ما بين 2 / 2 إلى 16 /5/ 1442هـ.