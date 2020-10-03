الصحة السعودية تسجل 419 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

وأوضحت الصحة، فى بيان اوردته وكالة الانباء السعودية واس، أن الحالات المسجلة وعددها 419 حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 626 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 320974 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4850 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 46019 فحصًا مخبريًا جديدًا .
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