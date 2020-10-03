غرفة الرياض تعلن عن 167 وظيفة شاغرة

كشفت غرفة الرياض، اليوم السبت، عن توفر 167 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة المؤهلات الثانوية، البكالوريوس للعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت الغرفة، أن الوظائف المتاحة هي: شركة العوجان كوكاكولا للمرطبات – للرجال (مصفف منتجات-مندوب مبيعات -سائق رافعة)، شركة الاتحاد المبتكر – للرجال (إداري -طاقم خدمة-مدير مطعم)، شركة الرائدة للتمويل – للرجال( مدير إدارة البرمجيات- مهندس إدارة برمجيات).

وأشارت إلى أن وظائف للنساء: مؤسسة المعرفة الحديثة (للنساء) : مطورة مواقع -مبرمجة تطبيقات -موظفة دعم فني -موظفة إدارة متاجر إلكترونية -موظفة تسويق هاتفي، شركة الراشد للأغذية – للنساء : موظفة إنتاج -مسؤولة مبيعات معرض، فيما سيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا.