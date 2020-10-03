حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين تعطل قاربهم بالمدينة المنورة

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد فرج عبدالحميد، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارئ ( 944 ) عن تعرض قارب نزهة لعطل في عرض البحر، وعلى متنه ستة مواطنين، حيث تمت مباشرة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة لهم وقطر القارب إلى مرسى العباسي بعد التأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد. اظهر المزيد

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