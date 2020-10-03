النصر يودع دوري أبطال آسيا

خسر نادي النصر بطاقة التأهل لنهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا لحساب نظيره الإيراني برسبوليس. وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين ثم لركلات الترجيح التي انتهت بفوز برسبوليس بنتيجة 5-3، فأهدر مايكون ركلة ولم يُسدد النصر الركلة الخامسة مع تسجيل برسبوليس ركلته الخامسة. اظهر المزيد

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