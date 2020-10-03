الدرّة يؤكد دعم مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب

الدرّة يؤكد دعم مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوبأكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة دعم الوزارة لجهود المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وخططها في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب المحلية.

وأشار الوزير الدرة خلال لقائه اليوم المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب المهندس أحمد الخالد إلى أهمية تضافر الجهود لتغيير ثقافة المستهلك نحو الأصناف المنتجة محلياً لما ذلك من اثر كبير في التقليل من فاتورة الاستيراد وتحسين الدخل للمزارع اليمني والحياة المعيشية للمواطن عبر ادخال النمط الغذائي السليم إلى حياة الأسرة اليمنية.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني.. استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة مشروع الطحين المركب وأهم الخطوات التي قطعتها المؤسسة في هذا الجانب .

ولفت إلى أن المؤسسة اصدرت الدليل الارشادي لاستخدام الطحين المركب في الأفران والمخابز والمنازل ومعامل الحلويات كمنطلق بديل لإدخال اصناف مختلف الحبوب في النمط الاستهلاكي اليومي .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تطرق إلى أهم الخطوات التي تقوم بها المؤسسة لاستقبال محاصيل المزارعين للموسم الزراعي الحالي من خلال الترتيب للسوق المركزي للحبوب بأمانة العاصمة لاستقبال هذه المحاصيل، وتشغيل وحدة الطحن للطحين المركب وغيرها من الاستعدادات التي تقوم بها المؤسسة ومنها مشروع الحراثة المجتمعية.

