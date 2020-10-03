الجيش اليمني ينتزع مواقع عدة من الحوثيين في مأرب

شنَّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مأرب، وذلك على وقع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت تعزيزات الميليشيات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني والمقاومة حررا عددًا من المواقع في جبهة المخدرة خلال هجوم خاطف، أسفر أيضًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.

وذكر المصدر أن طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات الحوثية. وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية، منها تدمير 4 أطقم، وعربتين، ودبابة، ومقتل جميع مَن كانوا على متنها.