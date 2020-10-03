بعد توقف 7 أشهر .. السعودية تستعد لاستقبال أول فوج معتمرين غدا

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) وضعت المملكة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى وبحسب "سبوتنيك"، إلى أنها جندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

كما تقوم الرئاسة بغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا قبل أفواج العمرة وبعدها، وغسل دورات المياه 6 مرات يوميا، وتعقيم سجاد المسجد الحرام وتعقيم مكانه قبل إعادته على مدار الساعة، وتعقيم أحواض نوافير ماء زمزم، وتعقيم جميع العربات، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول مع استمرار التعقيم، وتركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية، وتركيب أجهزة تعقيم الأيدى بمداخل المسجد الحرام، وتعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية، وتنظيف فلاتر الهواء 9 مرات يوميا على 3 مراحل، وتعطير المسجد الحرام وأروقته وتطييبهما على مدار الساعة.

أيضا من ضمن الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى لحماية المعتمرين من العدوى، الكاميرات الحرارية المطورة، والتى تعمل من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع فى درجة حرارة أى من زوار المسجد الحرام، الأمر الذى يساعد على التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.

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وكانت السلطات السعودية أعلنت، قبل أيام، السماح بأداء العمرة تدريجيا على مراحل، تبدأ فى 4 أكتوبر الجارى، مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وسيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذى ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

وكانت السلطات السعودية قد علقت أداء العمرة قبل سبعة أشهر، ضمن إجراءات مكافحة تفشى وباء كوفيد -19، وشملت الإجراءات أيضا إخلاء صحن المطاف حول الكعبة.