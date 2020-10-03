الكاظمى : أمريكا وقعت فى أخطاء كبيرة خلال احتلال العراق

قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، إن حكومته أنتجها الواقع الاجتماعى، مشيرا إلى أن ما يشهده العراق من فوضى سببها سوء الإدارة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت فى أخطاء كبيرة خلال احتلال العراق، حسبما أفادت وكالة أنباء "بوتنيك".





وأوضح الكاظمى، فى لقاء تليفزيونى "الحكومة الحالية هى حكومة حل وليست حكومة أزمات، وهدفنا هو الوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة". وقال: "الاتهامات وجهت إلينا منذ اليوم الأول لتسلم مهامنا، وبعض الجماعات أرادت منى تكرار أخطاء الماضى، ولو كنت قبلت بهذا، لكانوا اليوم يدافعون عنى". وأوضح الكاظمى أن "الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر فى تأريخ العراق، مؤكدا أن بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضى"، مشيرا إلى أن "الفوضى التى مر بها العراق هى انعكاسات لسوء الإدارة فى البلد".

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