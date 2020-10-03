العاهل الأردني يقبل استقالة حكومة الرزاز

قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء اليوم استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، وجاء في بيان رسمي أردني بأن الملك عبدالله الثاني كلّف الدكتور الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. اظهر المزيد

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