فيديو .. الدفعة الأولى من المعتمرين تبدأ بالطواف بعد توقف 7 أشهر

حيث يظهر فى الفيديو قيام الدفعة الأولى من المعتمرين بأداء المناسك والطواف حول الكعبة.

وكان نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد بحسب"سبوتنيك" أن الفترة المصرح بها لأداء مناسك العمرة 3 ساعات لكل فوج، ويعقب ذلك توجيه المعتمرين لأماكن المغادرة، لمنح الفرصة للدفعة القادمة لدخول الحرم برفقة مختص صحى.

يقسم اليوم لست فترات، كل فترة فيها نحو ألف معتمر، بإجمالى 6 آلاف معتمر فى اليوم الواحد فى المرحلة الأولى للجنسين من سن 18- 65 عاماً.

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، صورًا لقيام المعتمرين باستقلال الباصات من مركز نقل المعتمرين استعدادًا للتوجه للحرم المكى الشريف، بعد توقف حوالى 7 أشهر بسبب فيروس كورونا.

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وقيام الفوج الأول من المعتمرين بمطابقة تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا استعدادًا للدخول إلى الحرم المكى مع بداية العمرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) وضعت المملكة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إلى أنها جندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

كما تقوم الرئاسة بغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا قبل أفواج العمرة وبعدها، وغسل دورات المياه 6 مرات يوميا، وتعقيم سجاد المسجد الحرام وتعقيم مكانه قبل إعادته على مدار الساعة، وتعقيم أحواض نوافير ماء زمزم، وتعقيم جميع العربات، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول مع استمرار التعقيم، وتركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية، وتركيب أجهزة تعقيم الأيدى بمداخل المسجد الحرام، وتعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية، وتنظيف فلاتر الهواء 9 مرات يوميا على 3 مراحل، وتعطير المسجد الحرام وأروقته وتطييبهما على مدار الساعة.