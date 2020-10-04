بالفيديو .. لحظة وصول المعتمرين إلى المسجد الحرام وطوافهم حول الكعبة

وصل أول فوج من المعتمرين إلى المسجد الحرام ، لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب جائحة “كورونا”. وأظهرت مقاطع فيديو وصور لحظة أداء المعتمرين لمناسك العمرة وطوافهم حول الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية مشددة. اظهر المزيد

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