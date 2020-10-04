وزارة الحج: لا يشترط إجراء اختبار كورونا لأداء العمرة في الوقت الحالي

صرح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، باأن أداء مناسك العمرة لا يتطلب إجراء اختبار خلو من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح مشاط أن معتمري الداخل غير مطلوب منهم في الوقت الحالي، إجراء اختبار كورونا، حيث يتم الاكتفاء بالفحص البصري في مناطق التجمع في مكة المكرمة.
كما أشار إلى استمرار استخدام تطبيق ”اعتمرنا“ حتى بعد زوال جائحة كورونا، بسبب دور التطبيق في تنظيم الحشود.
يذكر أنه تم فتح أبواب الحرم المكي اليوم الاحد امام المعتمرين لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر.
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