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المرور يكشف حقيقة السماح بتقسيط المخالفات

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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كشفت “الإدارة العامة للمرور”، حقيقة السماح بتقسيط المخالفات المرورية الضخمة، وردَّ على الأنباء التي تتحدث عن مضاعفة قيمة المخالفة بعد شهر من تسجيلها.

وقال حساب “المرور السعودي”؛ ردًا على استفسار مغرد بشأن تقسيط المخالفات: إنه “لا يوجد تقسيط للمخالفات المرورية، لكن بالإمكان سداد كل مخالفة على حده”.

وفي سياق متصل، ردَّ الحساب على مغرد يستفسر عن مضاعفة قيمة المخالفة بعد شهر، قائلًا: إن “المخالفات تُسجَّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تُسجل بحدها الأعلى”.

وأكد “المرور السعودي” أن التسجيل بالحد الأعلى يكون في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة”.

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