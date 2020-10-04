كشفت “الإدارة العامة للمرور”، حقيقة السماح بتقسيط المخالفات المرورية الضخمة، وردَّ على الأنباء التي تتحدث عن مضاعفة قيمة المخالفة بعد شهر من تسجيلها.
وقال حساب “المرور السعودي”؛ ردًا على استفسار مغرد بشأن تقسيط المخالفات: إنه “لا يوجد تقسيط للمخالفات المرورية، لكن بالإمكان سداد كل مخالفة على حده”.
وفي سياق متصل، ردَّ الحساب على مغرد يستفسر عن مضاعفة قيمة المخالفة بعد شهر، قائلًا: إن “المخالفات تُسجَّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تُسجل بحدها الأعلى”.
وأكد “المرور السعودي” أن التسجيل بالحد الأعلى يكون في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور يكشف حقيقة السماح بتقسيط المخالفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.