اليوم.. العاهل السعودى يتجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال مصدر سعودى فى الرياض إن العاهل السعودى سيصطحب معه وفدًا يضم عددًا من أفراد الأسرة الحاكمة لتقديم واجب العزاء للشعب الكويتى.

وأجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفيًا، يوم الثلاثاء الماضى، بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته فى الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما وجه الملك سلمان بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت فى الحرمين بعد صلاة العشاء يوم الأربعاء الماضى.

ووصل وفد سعودى إلى الكويت يوم الخميس الماضى، برئاسة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، مستشار العاهل السعودى وزير الدولة لتقديم للعزاء فى الأمير الراحل.

وكان الديوان الأميرى فى الكويت الشيخ أعلن، يوم الثلاثاء الماضى، وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى الولايات المتحدة الامريكية بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر.