تواصل الوفود الأجنبية والعربية الوصول إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور له الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، ووصل صباح اليوم الأحد، إلى المطار الأميري ممثل الحكومة الأمريكية وزير الدفاع مارك توماس إسبر، والوفد المرافق له؛ حيث قدموا واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من شيوخ أسرة آل صباح.
كما وصل صباح اليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريف، ممثلا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار وصول الوفود على الكويت للتعزية فى وفاة الأمير الراحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.