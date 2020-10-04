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قصف حوثى وانفجارات عنيفة تهز تعز اليمنية

0 نشر
عبير العدوى 2020-10-04 12:20 0 تبليغ

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ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال سكان محليون فى تعز إن مسلحى الحوثيين شنوا قصفًا عنيفًا على الأحياء الشرقية للمدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأشار السكان إلى أن القصف يتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس فى أول يوم دراسى، وأن دوى انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الأحياء الشرقية المستهدفه، دون وقوع خسائر بشرية.

ويفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز منذ أكثر من خمس سنوات، حيث يسيطرون على أجزاء من أطرافها.

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