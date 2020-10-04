تشهد الساحة الاعلامية و بالأخص وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة خصومات و مهاترات وصلت إلى مستوى متدنى لا اجد وصفا مناسبا له غير الاسفاف و اود التطرق هنا الي فئة اقحمت نفسها فى هذا المشهد وصالت وجالت فيه و أعنى بهذه الفئة المنتسبين للعلم الشرعي و هذه الفئة انقسمت على نفسها الي تيارات متصارعة يريد كل فريق ان يبرهن انه الوكيل الحصري لكلمة الحق و أنه ناصر الدين والمله وان خصومه ما هم الا جنود للباطل وشرذمة انحرفت عن جادة الحق والذي يهمني هنا ليس معرفة من اقربهم للصواب واحقهم بذلك فهذا امر حقه التأخير و ما هذا إلا لانهم يفتقدون لأصول الحوار و ابجديات النقاش و مبادئ الأخلاق التى لابد ان يتحلى بها الباحث عن الحق قبل الولوج في مثل هذه الامور ومن هذه الاصول الرفق و اللين بإخوانه المسلمين امتثالا لقوله تعالى (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) و الله سبحانه و تعالى لما ارسل موسى لفرعون امره باللين في الخطاب مع علمه سبحانه الازلي ان فرعون الذي ادعى الألوهية لن يؤمن . قال عز من قائل ( فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ) اما هؤلاء فيخرج علينا احدهم بوجهً مكفهر عبوس يذكرك بحرب البسوس ظاهرة النصح وباطنه حب النفس والانتصار لها لا تبدو عليه امارات اهل العلم من السمت والوقار والترفع عن سفاسف الأمور ، كما أن كثيرا من المسائل العلمية التي يثيرها ويفاصل عليها انما هي نوازل وقضايا اجتهادية . والامور الاجتهادية لا انكار فيها كما هو مقرر عند اهل العلم . والادهى من ذلك انه يعمد إلى مسائل يسوغ فيها الخلاف ويختار منها قولا وينكر على من اخذ بالقول الاخر اشد الانكار و كأن الخلاف وقع في اصل من اصول الدين أو كأن المسألة قد انعقد عليها الإجماع . هذا تشهى وليس تحري للحق ومما لا ينقضي منه عجبي انه امتهن التصدر لقضايا الامه فهو يرعد فيها ويزبد وكأنه المجتهد المطلق والامام المجدد وهو لم يبلغ عشر معشار هذه المنزلة اين هذا الاهوج من قول الشعبي والحسن ان( احدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر) ؟

. واين هو من قول سفيان لقد كان الرجل يفتي وهو يرعد والذي يري بعقله ويسمع بقلبه يتضح له و بلا شك ولا ريب ان هذه الشخصية تأثرت بصراع التيارات على تفاوت في هذا التأثر و يجدر بنا في هذا المقام بيان عقيدة اهل السنة في الولاء للمسلم و نقارنها بحال هؤلاء المتناحرين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

” على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه – وإن ظلمه. فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية ” و قال في موضع آخر: “ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم بشهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون، ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض على ما كان بينهم من قتال تلاعن وغير ذلك ” لذلك فالمسلم يحب اخيه المسلم بقدر ما فيه من خير و يكرهه بقدر ما فيه من معصية مع ملاحظة امر مهم و هو أن الأصل في علاقة المسلم بأخيه المسلم الحب و الولاء اما البغض فهو طارئ غير اصيل و نسبي غير مطلق اما اهل الخصومة فلا يذكرون خصومهم الا بالسيئة ولا يذكرون انصارهم الا بالحسنة وقد اكتسبت هذه الشخصية شهرتها بسبب تتناولها للقضايا التي يهتم بها رواد وسائل التواصل الاجتماعي و تلتوي لها رقاب الدهماء ويثيرها الاعلام، و ليس مقصودي هنا حصر مساوئ هذه الشخصية و لكن ما ذكر على سبيل المثال لا الحصر و في الجعبة الكثير.

والسؤال الأهم في هذه المقالة من المستفيد من هذا التناحر و التدابر ؟ فى اعتقادى أن المستفيد من هذا الوضع هم ارباب العلمانية و دعاة الليبرالية بلا شك فقد استفادوا كثير من هذا الخلاف عندما أصبح الاعلام بايديهم و الكلمة لهم و الدائرة لهم على خصومهم لا صوت يعلو على صوتهم و لا راية الا رايتهم حتى تسرب لافكار كثير من العوام بعض افكارهم النتنة و عقائدهم المنحرفة حتى كان لأثرهم السئ على المجتمعات المسلمة ما لا يخفى على البليد فضلا عن اللبيب ، فمثلهم و مثل طلبة العلم في تناحرهم كمثل التيوس التي تشاجرت بقرونها حتى تشابكت القرون و الذئب يتربص بها فلا تكن يا هذا تيسا ياخذك عدوك على حين غرة

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اما من لم يكن له رسوخ في العلم و تراه يحرص على الدخول في مثل هذه الخلافيات و ينصر فريق على آخر فنقول له مثلك يا هذا حقه التقليد لا غير و ذلك بأن تقلد من تثق في علمه و امانته و تنقل فتاويه و لكن لا تقحم نفسك في المسائل الخلافية و لا تخطئ من افتى و لو خالف شيخك لأنك تجهل اصول العلم و مبادئه و لا تعلم من اصاب الحق منهم فقد يخطىء في المسألة عالم نحرير و يصيب من كان اقله منه حظا في العلم ، و الكلام في مثل هذه الأمور مما يطول ذكره و تتشعب مسائله و لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق .

كتبه: حمد العجمي