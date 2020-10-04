فيديو.. دبى تستعد لدخول جينيس بأكبر نافورة مياه فى العالم

وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، ستطلق "نافورة النخلة"، أحدث نقطة جذب سياحية فى "النخلة جميرا"، مضخة خارقة الماء على علو 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة، تشع بالنور مع أكثر من 3 آلاف مصباح "ليد".
ويشكل هذا الحدث اللافت، مؤشرًا واضحًا لعودة الإمارة إلى سابق عهدها، والاستمرار فى التحليق عالياً من أجل تحقيق طموحاتها الكبيرة.
وينطلق هذا الحفل الملىء بالفقرات الترفيهية عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، وسيتضمن مجموعة متعددة من منسقى الأسطوانات "دى جيه"، والعروض الراقصة، وعروض الألعاب النارية الساحر، إضافة إلى فعاليات ومسابقات متنوعة.
ومن جانبه، يقول عمر خورى المدير التنفيذى لـ"نخيل مولز": "تفخر نخيل مولز بإطلاق نافورة النخلة احتفالاً باستعادة دبي حيويتها، وبناء مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحية الشهيرة فى نخلة جميرا"، مشيرًا إلى أن إطلاق نافورة النخلة هو دليل ساطع على التزامنا بدعم تجار التجزئة وتوسيع المجالات أمامهم من أجل توفير تجارب قيمة وفريدة من نوعها لعملائنا.
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