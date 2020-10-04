وقالت مصادر أمنية صومالية، إن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة على تجمع للمدنيين فى مدينة كسمايو التابعة لمحافظة جوبا السفلى، بولاية جوبلاند.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتسن للسلطات الأمنية تحديد هوية منفذى الهجوم حتى الآن، فيما أكدت سكان المنطقة أن القوات الأمنية شنت حملة واسعة فى حى كوبا بمدينة كسمايو بعد الهجوم، لمطاردة المشتبه بهم، وأن القوات أوقفت عددًا من الشباب بعد مداهمات واسعة.
كما أفادت تقارير صحفية بأن القوات الأمنية أطلقت رصاص كثيف فى عدة اتجاهات بعد الهجوم المسلح، وأثناء تنفيذها المداهمات، دون إشارة إلى وقوع ضحايا حتى الآن.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما تشير أصابع الاتهام إلى حركة الشباب المتطرفة التى تصعد هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والقوات الصومالية والإفريقية فى الصومال خلال الأسابيع الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصومال : إصابة 5 مدنيين فى هجوم بقنبلة وسط كسمايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.