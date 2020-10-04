“التجارة” تستدعي 726 شاحنة إيسوزو لخلل في إقفال حزام الأمان

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 726 شاحنة إيسوزو “N-Series / F-Series” موديل 2019 لخلل ميكانيكي في إقفال حزام الأمان للمقاعد الأمامية يؤدي إلى عدم إقفالها بشكل آمن مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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