السعودية تطرح أول عملة عربية من البلاستيك بصناعة محلية

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوضحت مؤسسة النقد، أنه تم مراعاة تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وأضافت أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول بجانب فئة خمسة الريالات المتداولة حالياً، وباقى فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت مؤسسة النقد السعودية أنه تمت طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير فى مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة.

كما أوضحت أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصورة حقل الشيبة فى الربع الخالى، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التى تحتوى على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التى تحتوى على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.