عاجل.. السفير الأمريكى: نواصل مباحثاتنا مع مصر لحل الأزمة الليبية

قال السفير الأمريكى لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل مشاوراتها حول الوضع الليبى فى القاهرة للخروج بأفضل نهج يدعم منتدى الحوار الليبى، حسبما أفادت شبكة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





كما أعرب سفير واشنطن عن شكره لمصر لتبنيها عقد محادثات الغردقة بين الأطراف الليبية، والتى تكللت بالنجاح، وساعدت على التوصل إلى اتفاق نهائى بين الأطراف هناك بشأن المناصب السيادية السبعة فى البلاد، وكذلك تحديد خارطة طريق تمهد لمباحثات جنيف المقرر انعقادها فى أكتوبر المقبل.

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