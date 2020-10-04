وفقا لصحيفة البيان الإماراتية، كشف مصادر عن أن هناك "تسربًا نفطيًا حدث فى الخزان العائم بميناء راس عيسى على البحر الأحمر، وأن كمية كبيرة من المياه تسرّبت لإحدى غرف الخزان الـ 34، والتي يوجد بها أكثر من مليون برميل من النفط الخام".
وأشارت المصادر إلى أنّ "بقعة نفطية كبيرة تشكلت فى المنطقة المجاورة للخزان، وأن لقاءً افتراضيًا عقد بين ممثلى الميليشيا ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، إلا أنه فشل فى التوصل إلى اتفاق بشأن بدء صيانة الخزان".
وأشارت المصادر إلى أن "الميليشيا وبعد أن فرضت شركة يمتلكها أحد قادتها لصيانة الخزانات، عادت وفرضت شروطها على الأمم المتحدة ومنها اقتصار الاتفاق على إجراء الصيانة فقط وعدم امتداده لتفريغ الخزان على الرغم من تبيّن استحالة صيانته، بعد رفضها مقترحاً أممياً بسحب الخزان لميناء الحديدة وتفريغه هناك بعد تعذّر صيانته فى مكانه".
كما أوضحت المصادر أن "الميليشيا تستخدم الخزان النفطى كدرع حماية عسكرية، بعد قيامها بتلغيم محيطه بالكامل وميناء رأس عيسى، خشية هجوم للقوات المشتركة على الميناء الواقع شمال مينائى الصليف والحديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تسرب النفط من الناقلة صافر قرب سواحل اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.