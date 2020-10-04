وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على تطبيق المملكة لأعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتة إلى أنه تم تجنيد ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة فى المسجد الحرام.
وكان من بين الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الهيئة السعودية، غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا قبل أفواج العمرة وبعدها، وكذلك غسل دورات المياه 6 مرات يوميًا وتعقيم سجاد المسجد الحرام على مدار الساعة، وتعقيم أحواض نوافير ماء زمزم والعربات وتغيير الحافظات والكاسات المستعملة دوريًا.
إضافة إلى ذلك، عملت المملكة خلال استعدادتها لعودة المعتمرين على تركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية وأجهزة تعقيم الأيدى بمداخل المسجد الحرام، وتعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية وتنظيف فلاتر الهواء 9 مرات يوميًا، وتعطير المسجد الحرام وأروقته وتطييبهما على مدار الساعة، علاوة على وضع كاميرات حرارية مطورة لتسجيل ارتفاع درجة حرارة أى من الزوار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. عودة أفواج المعتمرين إلى السعودية وسط إجراءات احترازية مشددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.