ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المصدر اللبنانى إن دورية تابعة لبحرية الجيش اللبنانى رصدت قارب صيد فى عرض البحر قبالة شاطئ "المنية" بشمال لبنان، فاعترضت المركب الذى كان ركابه يرتدون سترات النجاة، وأوقف على متنه 25 شخصًا من الجنسيتين اللبنانية والسورية، بينهم أطفال ونساء.
وكان الجيش اللبنانى أحبط، يوم الجمعة، عملية تهريب أربعة أشخاص إلى قبرص.
وتنشط شبكات تهريب الأشخاص عبر البحر فى شمال لبنان المقابل للشواطئ القبرصية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار للشخص الواحد.
وأحبط الجيش اللبنانى فى السنوات الأخيرة العديد من عمليات تهريب الأشخاص من ساحل لبنان الشمالى، كما ألقى القبض على أفراد عدة شبكات تقوم بعمليات التهريب باتجاه قبرص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى يحبط تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى قبرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.