الصحة السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بكورونا

وقال المتحدث الرسمى للوزارة محمد العبدالعالى فى تصريح صحفى، إن مستويات الحالات الحرجة لازالت تسجل دون مستوى ألف حالة، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل مزيد من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7،6 % تقريبا عن آخر تسجيل لها.

وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء فى المملكة بلغ 321 ألفا و485 حالة بإضافة 511 حالة شفاء جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 4875 حالة، بإضافة 25 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالى الفحوصات فى المملكة 6678019 فحصاً مخبريًا دقيقًا، بإضافة 39340 فحصاً مخبريًا جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.