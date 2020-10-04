  وصايا الصحة السعودية للمعتمرين في هذ العام 

قدمت وزارة الصحة السعودية 4 وصايا ونصائح يجب اتباعها أثناء تأدية العمرة والتي تتزامن في هذا العام مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم: تبدأ اليوم "أولى مراحل عودة العمرة، ونوصي المعتمرين بما يلي: أخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة".

وبدوره أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة "استنفرت أقصى طاقاتها وسخَّرت إمكاناتها كافة"، لاستقبال المعتمرين وفق الإجراءات الاحترازية، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات المسؤولة عن العمرة قد "جنَّدت أكثر من 1000 شخص من منسوبيها للقيام بمهام تنظيم عملية تفويج المعتمرين إلى صحن المطاف، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني ومنع حالات التكدس والزحام والتقيد بالمسارات الافتراضية من خلال الملصقات الموضحة على صحن المطاف".

واعتبر المتحدث أن هذه الإجراءات أسهمت "في انسيابية عملية الطواف والسعي وتيسيرها على المعتمرين".

ونوه المتحدث إلى أن الجهات المسؤولة تقوم بتعقيم صحن المطاف والمسعى "فور انتهاء كل فوج من منسكهم، بمجموع غسلات يصل إلى 10 مرات في اليوم والليلة"، مبينا أن هذه المهمة يقوم فيها "أكثر من 4000 عامل بالإضافة إلى 450 عاملًا مخصصين لعمليات تعقيم الأسطح والأرضيات".